Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова

Юлия Началова умерла в 2019 году. Она находилась в больнице в коме, но даже операция не помогла спасти ее. У певицы осталась дочка Вера, которая после потери мамы стала жить с отцом Евгением Алдониным. Иногда наследница артистки выступает на сцене. Этим летом она окончила школу с золотой медалью. А 11 июля стало известно, что 17-летняя Вера поступила во ВГИК. Ей это далось легко, так как у нее высокие баллы по ЕГЭ. В соцсети она похвасталась, что попала на курс к артисту, который сыграл роль в фильме «Любовь и голуби», Александру Михайлову.

«С сегодняшнего дня мы — михайловцы. ВГИК. Счастье», — заявила Алдонина.