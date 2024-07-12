Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина поступила во ВГИК на курс Александра Михайлова

Юлия Началова не дожила до важного дня. Фото:  Global Look Press

17-летняя Веры Алдонина стала студенткой.

Юлия Началова умерла в 2019 году. Она находилась в больнице в коме, но даже операция не помогла спасти ее. У певицы осталась дочка Вера, которая после потери мамы стала жить с отцом Евгением Алдониным. Иногда наследница артистки выступает на сцене. Этим летом она окончила школу с золотой медалью. А 11 июля стало известно, что 17-летняя Вера поступила во ВГИК. Ей это далось легко, так как у нее высокие баллы по ЕГЭ. В соцсети она похвасталась, что попала на курс к артисту, который сыграл роль в фильме «Любовь и голуби», Александру Михайлову.

«С сегодняшнего дня мы — михайловцы. ВГИК. Счастье», — заявила Алдонина.

Вера Алдонина. Фото: соцсети Веры Алдониной

Поклонники обрадовались. Многие поздравили дочку Началовой с новым этапом в жизни и статусом студентки. К слову, Михайлов является строгим преподавателем. Но на его курсе учится дочка артиста Мирослава. Даже ей он не делает никаких поблажек. 

«Дочери приходится очень сложно. Но она "держит марку", папу не подводит. В свое время я принципиально не хотел, чтобы Мирослава училась у меня, но жизнь распорядилась иначе», — делился мнением Александр Яковлевич.

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