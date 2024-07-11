Лайма Вайкуле не смогла распродать билеты на свой фестиваль «Рандеву» в Юрмале

Лайма Вайкуле давно живет в Юрмале. Там у нее есть большой дом. Певица уже давно является организатором фестиваля «Рандеву». Раньше на него съезжались многие певцы из России. Но в последние два года интерес к мероприятию стал падать. Артистка в этом году снова столкнулась с такой проблемой. Половина зала пока пустует.

Журналисты узнали, что самые дорогие билеты не покупают, поэтому Вайкуле их отдает бесплатно «випам». Это она делает, чтобы во время эфира не было видно пустых мест, пишет KP.RU. Напомним, что на днях в Юрмалу приехала Алла Пугачева с детьми. Она обычно посещает фестиваль, чтобы поддержать подругу. А некоторые люди покупают билеты только чтобы увидеть Примадонну в зале.