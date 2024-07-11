Алана Мамаева заявила, что разбила игровую приставку и иномарку бывшего мужа: «Этими ручками»

Алана Мамаева недавно приняла участие в шоу «Сокровища императора». Там она появилась вместе с Марией Погребняк, с которой успела подружиться. Примечательно, что их связывает то, что обе раньше были в браке с футболистами. Алана даже ждала Павла Мамаева из тюрьмы и прощала измены. Но они развелись три года назад. Однако в новом интервью блогера рассказала, что дралась и с первым мужем, и с футболистом. Она раскрыла подробности ссор.

«Взять и ударить я могу, да. Потому что я узнала про измену взяла коврик с иголками и била его. Знаешь есть коврики с иголками, на которых спишь. Вот им я ударила по лицу. Были царапины, кровь. Со вторым тоже драться лезла. Это были эмоциональные ситуации», – пояснила Алана.

При этом она отметила, что не бьет посуду, а выбирает более дорогие для мужчины вещи. Так блогерша разбила приставку и машину футболиста.

«Чтобы было больнее. Ты знаешь, что я сделала бывшему второму мужу? Я не просто разбила его Sony PlayStation. Они любят играть в Counter-Strik на большом оборудовании. Я полностью раскрутила этот главный блок, внутри все сломала, перерезала провода и закрутила обратно, чтобы снаружи он был целый. Я испортила всю технику. И еще я позвонила своему компьютерщику и спросила, что нужно уничтожить в этом блоке, чтобы ничего не сохранилось. Он мне помог. Очень подлый человек. Ну я ему еще и "гелик" разбила молотком. Этими ручками. Молотком разбила заднее стекло. В порыве ненависти можно все. Но он никак не отреагировал», – пояснила звезда в шоу «Алена, Блин».