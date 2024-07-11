Мамаева призналась, что новая жена футболиста ее недолюбливает: «Она меня терпеть не может»

Алана Мамаева уже три года состоит в разводе с Павлом Мамаевым. Она растит дочку Алису. Сначала блогерша надеялась, что футболист по-прежнему будет хорошо относится к наследнице. Однако тот платит мизерные алименты – всего 10 тысяч рублей в месяц. А теперь у футболиста новая жена Надежда Санько. Она родила ему сына Тимофея и скоро у пары должен родится еще один ребенок. Алана в беседе с Аленой Жигаловой призналась, что общается с бывшим мужем только на тему дочки. А его новую жену она недолюбливает.

«Это не на нее зуб точу, а она меня терпеть не может. Она недавно что-то опять про меня сказала», – пояснила блогерша.

Ведущая спросила, как зовут жену Мамаева.

«Гадя», – пошутила она в шоу «Алена, Блин!»

К слову, Алана призналась, что у нее появился возлюбленный. Она не стала раскрывать его имя.