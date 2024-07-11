Лена Катина из «Тату» показала своего сына от перенесшего рак мужа

Лена Катина продолжает строить карьеру певицы. В свое время она была частью группы «Тату». Теперь иногда артистка выступает с Юлией Волковой. Но в последнее время она погружена в семейную жизнь. Катина уже два года состоит в браке с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. У них родился сын Демьян. 11 июня малышу исполнился один годик. В честь этого события артистка выложила новое фото с наследником. Его отец держал на вытянутых руках на фоне неба.
Демьян оказался блондином. У него пухлые щеки, курносый носик и оттопыренные ушки. 42-летний Спиридонов признался, что до подросткового возраста не получал поздравлений в день рождения. Но он проработал эту травму и своего сына всегда готов поздравлять.
«Я очень переживаю и хочу, чтобы в этот день он всегда был залюбленным и заваленным поздравлениями», — заявил муж певицы.
Сын Лены Катиной и Дмитрия Спиридонова Демьян. Фото: соцсети Лены Катиной
Лена тоже поздравила малыша. Для нее это очень желанный ребенок. Она ранее рассказала, что их любовь с супругом прошла проверку на прочность. Два года назад у миллионера повторно диагностировали рак щитовидной железы. Дмитрий думал, что не будет нужен артистке и даже пытался ее оттолкнуть от себя, но Катина его поддержала. Когда он смог победить болезнь и достич ремиссии, то они зачали ребенка.
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