Лена Катина из «Тату» показала своего сына от перенесшего рак мужа

Лена Катина продолжает строить карьеру певицы. В свое время она была частью группы «Тату». Теперь иногда артистка выступает с Юлией Волковой. Но в последнее время она погружена в семейную жизнь. Катина уже два года состоит в браке с бизнесменом Дмитрием Спиридоновым. У них родился сын Демьян. 11 июня малышу исполнился один годик. В честь этого события артистка выложила новое фото с наследником. Его отец держал на вытянутых руках на фоне неба.

Демьян оказался блондином. У него пухлые щеки, курносый носик и оттопыренные ушки. 42-летний Спиридонов признался, что до подросткового возраста не получал поздравлений в день рождения. Но он проработал эту травму и своего сына всегда готов поздравлять.