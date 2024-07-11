Мамаева заступилась за Бузову в конфликте с Басковым: «Мужику зачем вообще такое говорить?»

Ольга Бузова этим летом оскандалилась, когда выступила в День защиты детей в откровенном наряде. А потом певица выступила на премии МУЗ-ТВ, где эту ситуацию ей припомнил Николай Басков. Ведущий концерта пошутил, что впервые видит ее полностью одетой. Примечательно, что Ольга ему в ответ заявила, что иногда лучше молчать и что найти хороших ведущих стало сложно. После этого Басков заявил, что его коллега не поет, а кричит как коза в микрофон.

Эту ситуацию решила обсудить журналистка Алена Жигалова с Аланой Мамаевой, которая недавно приняла участие в шоу «Сокровища императора». Она успела подружиться с Бузовой. Поведение певца блогерша осудила.

«Сказанул какую-то *****. Ну вот зачем? Мужику зачем вообще такое говорить? Типо это нормально мужику про женщину такие вещи говорить? Ему какое дело? Я не понимаю, когда мужики начинают цепляться к женщине. Для меня это где-то вон там внизу. Она правильно ответила! Женщине можно все. Ну и зачем он это делает? Я уверена, у него куча хейта под постами последними», – высказалась Алана.

По ее словам, Бузова очень хорошая. Она не понимает, почему до телеведущей регулярно докапываются. Она также недовольна тем, что об артистке постоянно говорит бывший муж звезды Дмитрий Тарасов.

«Мне вообще не нравится эта вся тема с Тарасовым в последнее время. Его очень много и все время он как-то клыки высовывает на Бузову. А я поддерживаю Ольгу», – пояснила Мамаева.