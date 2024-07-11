Актриса Шэрон Стоун стала жертвой мошенников, когда ослепла и оглохла

Шэрон Стоун в этом году отметила свое 66-летие. Известная актриса пережила несколько разводов. Но теперь она живет с тремя приемными сыновьями. С последним избранником Филом Бронштейном актриса развелась вскоре после того, как пережила инсульт. Он перестал на нее обращать внимание. В интервью Hollywood Reporter артистка рассказала, что в 2001 году у нее случилось кровоизлияние в мозг. Потом врачи установили, что это произошло из-за разрыва позвоночной артерии.

Стоун попала в больницу с головной болью. Ей не могли поставить диагноз, а потом актриса потеряла сознание. Хирург без ее разрешения провел пробную операцию на мозге. Но близкий друг звезды ее спас, так как уговорил доктора сделать дополнительную КТ сосудов, которое показало девятидневное кровоизлияние в мозг.

Из-за этого Шэрон наполовину ослепла и оглохла. Реабилитация потребовала целых 7 лет. Она узнала, что во время ее беспомощности ее уязвимостью воспользовались мошенники и похитили деньги, которые она накопила за карьеру. С ее счета пропали 18 миллионов долларов.

«Мой холодильник, мой телефон – все принадлежало другим людям», – сказала Стоун.