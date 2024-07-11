Надежда Сысоева призналась, что отдала все свои данные мошенникам: «Мне позвонили и развели»

Надежда Сысоева после участия в шоу «Выжить в Дубае» постоянно сталкивается с проблемами. На этот раз ее беда настигла внезапно. Она вышла на связь, когда бежала по улице. Актриса призналась, что попалась на удочку мошенников. Они узнали все ее личные данные и пароли, поэтому она может оказаться в долгах. Артистка поспешила в МФЦ, чтобы попытаться обезопасить себя.

«Шок! Я 15 минут назад слила все свои данные мошенникам. Вот так мне позвонили и развели. Только месяц назад разговаривали с моей подругой и крестницей, которая точно также повелась. Сейчас бегу в МФЦ менять все свои пароли, потому что шок! Пришла мне смс-ка. Они вошли в мою базу данных, поэтому я тороплюсь, чтобы не начались какие-то микрозаймы в Интернете. Держим пальчики, чтобы все получилось», – рассказала звезда.