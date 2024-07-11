Дарья Жукова впервые показала лицо маленькой дочери, которую родила от греческого миллиардера

Дарья Жукова семь лет назад рассталась с Романом Абрамовичем. Они решили остаться друзьями. Дизайнер и коллекционер растит сына Аарона Александра, которому 14 лет, и 11-летнюю дочку Лею. В 2019 году она вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Примечательно, что спустя два года она родила сына Филиппа. А в декабре 2023 года появились слухи, что бизнесвумен снова беременна. Лишь накануне она подтвердила, что стала мамой в четвертый раз.

Этим летом семейные каникулы Жукова провела в Италии. Она устроила фотосессию на лавандовом поле в Провансе. В соцсети бизнесвумен выложила кадры с младшими детьми. На одном из снимков подросший Филипп сидел на тракторе.