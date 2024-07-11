Дарья Жукова впервые показала лицо маленькой дочери, которую родила от греческого миллиардера

Дарья Жукова семь лет назад рассталась с Романом Абрамовичем. Они решили остаться друзьями. Дизайнер и коллекционер растит сына Аарона Александра, которому 14 лет, и 11-летнюю дочку Лею. В 2019 году она вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Примечательно, что спустя два года она родила сына Филиппа. А в декабре 2023 года появились слухи, что бизнесвумен снова беременна. Лишь накануне она подтвердила, что стала мамой в четвертый раз.
Этим летом семейные каникулы Жукова провела в Италии. Она устроила фотосессию на лавандовом поле в Провансе. В соцсети бизнесвумен выложила кадры с младшими детьми. На одном из снимков подросший Филипп сидел на тракторе.
Сын Дарьи Жуковой. Фото: соцсети Дарьи Жуковой
На еще одном фото Дарья засняла девочку с темными волосами. Кроха в платье была в поле. Она трогала цветы. У девочки уже пышные ресницы. Поклонники были восхищены тем, какой красивой растет малышка. Пока неизвестно, как зовут девочку.
Напомним, что недавно 66-летняя мама Жуковой Елена тоже устроила личную жизнь. Она вышла замуж за 93-летнего миллиардера Руперта Мердока. Торжество прошло в роскошном поместье Мердока в Калифорнии.
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Дочка Дарьи Жуковой. Фото: соцсети Дарьи Жуковой
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