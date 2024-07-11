Овсянникова защитила Решетову, которую винят в романе с мужем Алсу: «Мужчину нельзя взять на поводок и увести»

Алсу всегда славилась не только красотой. Она демонстрировала идеальную семью. А теперь уже почти два месяца в обществе обсуждают развод певицы с Яном Абрамовым. Обычно она предпочитает не раскрывать ничего из личной жизни. Но терпение артистки лопнуло. Алсу практически подтвердила, что у него был роман с Анастасией Решетовой. С 28-летней моделью банкира видели еще зимой. Теперь певица называет ее девушкой с низким социальным статусом.

Примечательно, что в шоу-бизнесе многие поделились на два лагеря. Одни поддерживают Алсу, а другие Абрамова. На этот раз ситуацию прокомментировала Марго Овсянникова. Она уверена, что причиной развода не может быть только Решетова.

«Все обозлились на Настю, что она увела... Я считаю, что мужчину нельзя взять на поводок и увести. Он сам принимает решения. Нельзя винить только Настю, в любых отношениях виноваты оба. Хочу пожелать, чтобы каждый остался счастлив», – поделилась Марго.

Певица отметила, что не видит трагедии в разводе, так как уверена, что в любом возрасте можно встретить любовь. Овсянникова подчеркнула, что знает случаи, когда женщины и в 50 лет находили вторую половинку, рассказала она Telegram-каналу Rocket Mag .