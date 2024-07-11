Пуговку из «Папиных дочек» Катю Старшову бросил жених

Катя Старшова многим полюбилась за роль Пуговки в сериале «Папины дочки». Но строить дальше актерскую карьеру она не стала. После школы она поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Потом экс-актриса отправилась учиться в Англию. Лишь осенью 2023 года она вернулась в Россию. Все это время Катя была в отношениях со своим партнером на льду Василием. Она давно стала фигуристкой и даже выступает в ледовых шоу.

Но ее роман, который длился шесть лет, не увенчался свадьбой. Старшова сообщила, что снова свободна. Возлюбленный ее бросил ради итальянки по имени Джульетта. Примечательно, что они все трое работают в одном коллективе, потому Старшовой придется и дальше видеть своего бывшего бойфренда, но уже с другой девушкой.

«Я начала работать в ледовом шоу на круизном лайнере. Этим я буду заниматься следующие полгода. Дальше пока не загадываю», – говорила бывшая артистка.

По всей видимости, они расстались несколько месяцев назад. Весной Катя была на Багамах. Там же отметился Вася, но на фото он позировал уже со знойной итальянкой.