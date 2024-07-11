Виктория Боня предстала на фото в объятиях нового бойфренда: «Каждый имеет право»

Виктория Боня уже давно рассталась с миллионером Алексом Смерфитом. Красотка признавалась, что они уже думали о свадьбе, но в итоге произошло расставание. Телеведущая растит дочку Анджелину, которая тепло общается с отцом. Пока Боня продолжает жить в Монако, но часто думает о переезде в Дубай. В 2023 году она сделала пластическую операцию, чтобы выглядеть моложе. Потом звезда призналась, что решилась на такую процедуру из-за молодого бойфренда, но в итоге они расстались.

Теперь Боня хочет быть с состоятельным мужчиной, который должен быть старше ее. И 10 июня она выложила кадры, на которых позировала с высоким парнем. Светская львица была в его объятиях, но скрыла лицо своего возможного бойфренда.