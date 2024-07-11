Принцесса Беатрис появилась вместе с мужем на Уимблдоне

Принцессу Беатрис едва ли можно часто видеть на светских раутах. Она погрузилась в семейные хлопоты. Уже почти четыре года принцесса состоит в браке с Эдоардо Мапелли-Моцци. А в 2021 году у них родилась дочка Сиенна Элизабет. Недавно ходили слухи, что она планирует второго ребенка, но пока о беременности речи не идет. В Великобритании проходит Уимблдон, поэтому на Центральном корте очень оживленно.

Там в королевской ложе появилась Беатрис с мужем. Она заметно похудела. Принцесса в платье с цветочным принтом и поясом подчеркнула талию. Рядом с ней сидел муж, который облачился в коричневый костюм и галстук бордового цвета.