Принцесса Беатрис появилась вместе с мужем на Уимблдоне

Принцессу Беатрис едва ли можно часто видеть на светских раутах. Она погрузилась в семейные хлопоты. Уже почти четыре года принцесса состоит в браке с Эдоардо Мапелли-Моцци. А в 2021 году у них родилась дочка Сиенна Элизабет. Недавно ходили слухи, что она планирует второго ребенка, но пока о беременности речи не идет. В Великобритании проходит Уимблдон, поэтому на Центральном корте очень оживленно.
Там в королевской ложе появилась Беатрис с мужем. Она заметно похудела. Принцесса в платье с цветочным принтом и поясом подчеркнула талию. Рядом с ней сидел муж, который облачился в коричневый костюм и галстук бордового цвета.
Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци. Фото: Global Look Press
Рядом с королевской парой сидели актриса Сиенна Миллер и писатель Стивен Фрай. Тогда Беатрис очень тепло поприветствовала Стивена. Он был рад такому вниманию. А Сиенна поразила всех своей хрупкостью, надев платье молочного цвета.
Самыми эмоциональными были Беатрис с мужем. Ей даже приходилось смахивать слезы радости с лица. Она болела от всей души, а муж от нее не отставал. Супруги наблюдали за игрой Янника Синнера с Даниилом Медведевым в четвертьфинале.
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Сиенна Миллер. Фото: Global Look Press
Беатрис с мужем и Стивен Фрай. Фото: Global Look Press
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