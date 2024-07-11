Актера из сериала «Альф» Бенджи Грегори нашли мертвым в машине вместе с его собакой

Бенджи Грегори сыграл в культовом сериале «Альф». Он справился с ролью Брайана, хотя был ребенком. На днях стало известно, что актер неожиданно скончался в США. Его тело нашли в машине 13 июня. С ним была служебная собака Гансом, которая тоже умерла. Машина находилась на парковке в Пеории, штат Аризона. Близкие звезды рассказали, что он направился в банк 12 июня и не вернулся. Была очень жаркая погода, поэтому предварительно причиной смерти называют тепловой удар.

Скоро должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза. Примечательно, что сестра погибшего артиста Ребекка рассказала, что он страдал от депрессии. По ее словам, у Грегори также были биполярное расстройство и бессонница, поэтому порой он мог не спать несколько дней, пишет Daily Mail.

Напомним, что Бенджи снялся в нескольких фильмах, в том числе в «Назад в будущее», «Мерфи Браун». Но потом он решил завершить карьеру и пошел служить в Военно-морские силы США. В 2005 году артист ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.