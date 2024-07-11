Иосиф Пригожин высказался о разводе Яна Абрамова: «Чаша терпения Алсу оказалась переполнена»

Иосиф Пригожин знает многих в отечественном шоу-бизнесе. Он дружит с легендарными артистами и знает Алсу, которая с юных лет выступает на сцене. Недавно певица начала бракоразводный процесс с Яном Абрамовым. Она не скрывает, что пережила предательство. Артистка подозревает, что муж ей изменял с Анастасией Решетовой. Теперь им придется делить многомиллионное состояние. Звезда заверила, что мириться с мужем не будет.

По мнению Пригожина, у всех есть секреты, которых никто не знает. Для него новость о разводе Алсу стала неожиданной.

«Понимаете, у каждой семьи есть свои скелеты в шкафу. Какие у них скелеты в шкафу — мы не знаем», – заявил продюсер.

Недавно Алсу даже публично обвинила Решетову во вранье. Она назвала ее девушкой с низким социальным статусом. Певица позже пояснила, что в браке многое терпела. Иосиф отметил, что Алсу всегда была терпеливой. Он удивлен, что она так резко высказалась.

Представить себе, что она могла бы выйти вот так публично и что-то говорить на эту тему, мне вообще трудно, потому что она всегда была очень скромна, очень деликатна. Видимо, чаша терпения Алсу была переполнена», — сказал Пригожин для RTVI.

По его словам, главное, чтобы после развода им удалось сделать счастливыми своих детей.