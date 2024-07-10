Агата Муцениеце вернулась с Кипра и воссоединилась с бойфрендом на вручении премии

Агата Муцениеце и Иван Чуйков. Фото:  Global Look Press

35-летняя актриса вышла в свет с Иваном Чуйковым.

Агата Муцениеце редко говорит о личной жизни. После развода с Павлом Прилучным она не стремится замуж. У нее есть сын Тимофей и дочка Мия. Все свободное время актриса старается уделять наследникам. Но в этом году она стала видеться с коллегой Иваном Чуйковым. Они даже вместе вели премию Муз-ТВ, где их готовы были поженить Александр Ревва и Николай Басков. Но в отпуск на Кипр звезда все же отправилась без бойфренда. Она провела время с родными и детьми. 

А накануне Агата приехала на премию Fashion Summer Awards 2024 канала Fashion TV. Она была в клетчатом костюме пурпурного цвета. С ней на ковровой дорожке позировал Иван. Одну из наград вручили паре.

Агата Муцениеце и Иван Чуйков получили награду. Фото: соцсети Агаты Муцениеце

Иван сфотографировал хрустальный приз на фоне улыбающейся избранницы, а затем опубликовал их селфи. 

«И мы счастливы», — заявил он.

Поклонники рады за Муцениеце. Но некоторые не верят, что у них настоящий роман. Пару подозревают в обычном пиаре. 

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