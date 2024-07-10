Погребняк рассказала, как Дзюба в школе изображал Сердючку в ее шубе

Павел Погребняк был в браке с Марией Погребняк. Они начали встречаться еще в школе, а потом сыграли свадьбу. Блондинка родила троих сыновей от футболиста, но в 2022 году они неожиданно расстались. Теперь у подруги Ольги Бузовой новый жених, от которого она ждет ребенка. Иногда она посещает разные шоу. И в проекте «Чат на чат» она поделилась историей об Артеме Дзюбе. Подруги предположили, что он может быть ей хорошей парой.

«У меня есть с ним история, но не интимного характера. Он мой одноклассник. Мы вместе учились в школе и играли в школьных сценках. Он всегда играл Верку Сердючку в моей розовой шубе», — поделилась Мария.