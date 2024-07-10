Жена Милоша Биковича показала фото с подросшим сыном: «Шесть месяцев любви»

Милош Бикович долгое время был один. У него случались романы с коллегами по съемочной площадке, но они не были продолжительными. Но потом актер встретил юриста из Хорватии Ивану Малич. Они тайно сыграли свадьбу, а в начале 2024 года у пары родился первенец. Имя своего сына артист пока хранит в тайне. Недавно он привез жену с малышом в Россию. Когда у него есть свободное время, то Милош с радостью сам гуляет с крохой. А на днях ребенку исполнилось шесть месяцев.

Ивана выложила редкие фото с наследником. На кадрах он запечатлен в бодике с пинетками. Мальчик спал на животе. При этом было видно, у него пухлые щеки и растут темные волосы на голове. А вот его лицо пара скрыла.