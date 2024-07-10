Погребняк и Мамаев признались, что избавлялись от врагов в шоу «Сокровища императора» с помощью ведьмы

Мария Погребняк уже давно стала известной персоной. Она участвует в реалити шоу и дружит с Ольгой Бузовой. Бывшая жена известного футболиста снялась в проекте «Сокровища императора» в Китае. Там она была в команде с Аланой Мамаевой. Им удалось дойти до финала, но победу одержала другая команда.

Им приходилось тяжело, так как у Аланы было травмировано колено. А Мария во время испытания повредила палец. На этот раз они пришли в шоу Романа Кограманова «Чат на чат». Там вскрылись новые подробности о реалити.

Мамаева рассказала, что ее напарница постоянно чудила, забирала у китайцев головные уборы и даже не дала деньги таксисту, из-за чего их высадили. Также Алана рассказала, что у нее есть подруга Полина, которая является ведьмой. Они к ней обращались, чтобы избавиться от врагов на шоу.

«Она ведьма настоящая! А ты думаешь, как мы в Китае не умерли?» — сказала Мамаева. «Мы куриц ей в жертву приносили и козла еще. Мы сначала писали фамилии, кого нужно убрать. И она убирала», — пояснила Погребняк. «Это правда была! Мы реально с ней были на связи. Мы даже специально с Машей не разговаривали, потому что были микрофоны, и писали все на бумажках, чтобы нас не слышали. Мы писали: «Надо убрать вот этого, вот этого и вот этогоэтого». И отправляли все это это Полине. Она делала магический вах-вах», — подтвердила ее подруга. «За это мы приносили в жертву петухов. А если нужно было убрать серьезного участника, то козла», — отметила Мария.