Светлана Бондарчук показала редкие кадры с сыновьями от разных мужей

Светлана Бондарчук много лет прожила с Федором Бондарчуком. У них выросли сын Сергей и дочка Варвара, у которой ДЦП. Недавно светская львица рассказала, что ее особенная дочка живет в России.

После развода с режиссером она нашла свое счастье, встретив фотографа Сергея Харченко. Неожиданно у пары в 2023 году родился сын Петр. Ходят слухи, что супруги прибегли к помощи суррогатной матери. Первые месяцы они скрывали малыша, но теперь все чаще его показывают.

На днях в День семьи, любви и верности Бондарчук выложила редкие семейные кадры. Она не скрывает, что со старшим наследником у нее был период, когда они не общались. Но теперь они снова друг с другом регулярно видятся.

Модель даже брала интервью у наследника. Сергей хорошо относится к маленькому брату. Его дочки любят нянчится с Петей. На этот раз Светлана засняла, как Сергей носил кроху на плечах. А сама модель танцевала с внучками.