Светлана Бондарчук показала редкие кадры с сыновьями от разных мужей

Светлана Бондарчук много лет прожила с Федором Бондарчуком. У них выросли сын Сергей и дочка Варвара, у которой ДЦП. Недавно светская львица рассказала, что ее особенная дочка живет в России.
После развода с режиссером она нашла свое счастье, встретив фотографа Сергея Харченко. Неожиданно у пары в 2023 году родился сын Петр. Ходят слухи, что супруги прибегли к помощи суррогатной матери. Первые месяцы они скрывали малыша, но теперь все чаще его показывают.
На днях в День семьи, любви и верности Бондарчук выложила редкие семейные кадры. Она не скрывает, что со старшим наследником у нее был период, когда они не общались. Но теперь они снова друг с другом регулярно видятся.
Модель даже брала интервью у наследника. Сергей хорошо относится к маленькому брату. Его дочки любят нянчится с Петей. На этот раз Светлана засняла, как Сергей носил кроху на плечах. А сама модель танцевала с внучками.
Светлана Бондарчук с детьми и внучками. Фото: соцсети Светланы Бондарчук
«Семья, я вас люблю!» — написала Бондарчук.
Кадры, где 32-летний Сергей играет с братом, которому всего годик, умилили пользователей Сети. Многие поразились, что сыновья модели от разных мужей похожи. Сама Светлана тоже признавалась, что Петя выглядит точно также, как выглядел ее старший сын в его возрасте. На фото также можно заметить падчерицу звезды Юнну. Дочки Сергея Бондарчука еще ходят в школу: Маргарите 11 лет и Вере 10 лет.
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Сергей Бондарчук с маленьким братом. Фото: соцсети Светланы Бондарчук
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