Светлана Бондарчук показала редкие кадры с сыновьями от разных мужей

Светлана Бондарчук наслаждается семейным счастьем. Фото: Global Look Press

В День семьи, любви и верности Светлана Бондарчук выложила семейные фото с отдыха.

Светлана Бондарчук много лет прожила с Федором Бондарчуком. У них выросли сын Сергей и дочка Варвара, у которой ДЦП. Недавно светская львица рассказала, что ее особенная дочка живет в России. 

После развода с режиссером она нашла свое счастье, встретив фотографа Сергея Харченко. Неожиданно у пары в 2023 году родился сын Петр. Ходят слухи, что супруги прибегли к помощи суррогатной матери. Первые месяцы они скрывали малыша, но теперь все чаще его показывают. 

На днях в День семьи, любви и верности Бондарчук выложила редкие семейные кадры. Она не скрывает, что со старшим наследником у нее был период, когда они не общались. Но теперь они снова друг с другом регулярно видятся. 

Модель даже брала интервью у наследника. Сергей хорошо относится к маленькому брату. Его дочки любят нянчится с Петей. На этот раз Светлана засняла, как Сергей носил кроху на плечах. А сама модель танцевала с внучками. 

Светлана Бондарчук с детьми и внучками. Фото: соцсети Светланы Бондарчук

«Семья, я вас люблю!» — написала Бондарчук.

Кадры, где 32-летний Сергей играет с братом, которому всего годик, умилили пользователей Сети. Многие поразились, что сыновья модели от разных мужей похожи. Сама Светлана тоже признавалась, что Петя выглядит точно также, как выглядел ее старший сын в его возрасте. На фото также можно заметить падчерицу звезды Юнну. Дочки Сергея Бондарчука еще ходят в школу: Маргарите 11 лет и Вере 10 лет. 

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Сергей Бондарчук с маленьким братом. Фото: соцсети Светланы Бондарчук

Читайте также:

Читайте также