Певица Диана Гурцкая опровергла новость об обстреле ее квартиры в Москве

Диана Гурцкая накануне встревожила поклонников. Появилась новость, что ее квартиру в Москве обстреляли. Отмечалось, что якобы это сделал неадекватный сосед. Уточнялось, что стрельба была по окнам. Злоумышленник не собирался проникать в квартиру.

Появился слух, что артистка обратилась в полицию из-за этого инцидента. Но теперь она вышла на связь в соцсети. Звезда опровергла новость о стрельбе у ее дома. Она заверила, что ничего подобного не произошло.

«В Москве не стреляют! Дорогие друзья, многие из вас прочитали новости. Могу сказать, что со мной все хорошо, никакого обстрела, как пишут в СМИ, не было», — сказала певица.

Она поблагодарила тех, кто за нее переживал и волновался.

Напомним, что Гурцкая была в браке с адвокатом Петром Кучеренко. Он также был статс-секретарем заместителя Министра науки и высшего образования РФ. В 2023 году муж певицы умер во время командировки на Кубу. Артистка тяжело переживает утрату. У артистки есть сын Константин. Ему уже 17 лет. Скоро он будет учится в вузе.