Малинин платит два миллиона рублей за обучение дочки в Лондоне, а сын Шатунова учится в Германии бесплатно

Многие летом улетают в отпуск, а в семьях с детьми наступает трепетное время, когда абитуриенты поступают в вузы. В этом году многие звезды переживают за своих наследников.

Так, сын Юрия Шатунова Дэннис живет в Германии. Он окончил школу. До этого момента певец не дожил, так как в летом 2022 года у него случился обширный инфаркт. У него также осталась дочка Эстелла, которой 11 лет.

Старший наследник Шатунова не собирается выступать на сцене. Он поступает в Университет прикладных наук на специальность «Проектирование и управление авиационными системами для пилотов коммерческих авиакомпаний». 18-летний Дэннис будет осваивать инженерные навыки в области авиации, а также учиться пилотированию. У него есть мечта — стать капитаном воздушного судна. Обучение в Германии для него будет бесплатным, так как он имеет немецкий паспорт.