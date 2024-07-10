Малинин платит два миллиона рублей за обучение дочки в Лондоне, а сын Шатунова учится в Германии бесплатно

Многие летом улетают в отпуск, а в семьях с детьми наступает трепетное время, когда абитуриенты поступают в вузы. В этом году многие звезды переживают за своих наследников.
Так, сын Юрия Шатунова Дэннис живет в Германии. Он окончил школу. До этого момента певец не дожил, так как в летом 2022 года у него случился обширный инфаркт. У него также осталась дочка Эстелла, которой 11 лет.
Старший наследник Шатунова не собирается выступать на сцене. Он поступает в Университет прикладных наук на специальность «Проектирование и управление авиационными системами для пилотов коммерческих авиакомпаний». 18-летний Дэннис будет осваивать инженерные навыки в области авиации, а также учиться пилотированию. У него есть мечта — стать капитаном воздушного судна. Обучение в Германии для него будет бесплатным, так как он имеет немецкий паспорт.
Дэннис Шатунов. Фото: соцсети Светланы Шатуновой
У Александра Малинина есть дочка Устинья. Она уже несколько лет учится в Лондоне. Ей захотелось стать оперной певицей. Она подала документы в три консерватории и поступила во все. В итоге ей захотелось учиться в Королевской консерватории. Она отучилась 4 года и в этом году поступила на магистратуру. Певец оплачивает ее учебу. Ему это обходится в круглую сумму, но артист во всем поддерживает наследницу и считает, что у нее незаурядные вокальные данные. За год ее обучение стоит 2 миллиона 258 тысяч рублей.
Примечательно, что недавно в у Григория Лепса появилась 18-летняя невеста Аврора Киба. Она только получила диплом об окончании школы. Девушка поступила в Лондонский колледж моды. Она хочет стать дизайнером. Обучение Авроры стоит два миллиона рублей, пишет KP.RU.
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Аврора Киба. Фото: соцсети Авроры Кибы
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