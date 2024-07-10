Мария Захарова прокомментировала слова Аллы Пугачевой о Боге: «Без советов разберется»

Алла Пугачева больше двух лет не живет в России. Она перебралась с Израиль, где растит двойняшек Лизу и Гарри. Певица стала негативно высказываться о родине. Она не скрывает, что столкнулась с большим количеством хейта в свою сторону после того, как уехала.

Также артистка опровергала слухи, что она уехала только из-за мужа-иноагента Максима Галкина*. Сам юморист заверял, что у его возлюбленной есть свое мнение, на которое он не влияет.

Накануне Пугачева сделала новую публикацию.

«Бог терпелив, но всему есть предел», — заявила она.

На ее слова отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая решила осадить артистку.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется. Не Тимошка, видит немножко», — высказалась она.

Примечательно, что звезду снова просят признать иноагентом. Алексей Журавлев обратился с таким предложением в Минюст, сообщает KP.RU.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.