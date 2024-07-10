Беременная Кети Топурия запечатлелась на последних сроках

Кети Топурия уже много лет строит карьеру на сцене. Недавно она также стала продюсером. Солистка «А’Студио» успевает не только выступать, но и заниматься семьей. Она растит дочку Оливию от первого брака, а также сына Адама, которого родила от нынешнего мужа Льва Деньгова. В этом году артистка объявила о новой беременности. Она много путешествовала. А это летом звезда проводит в Москве. Иногда она делится кадрами, на которых демонстрирует изменения в фигуре.

Недавно Кети предстала в облегающем черном боди и лосинах. Она показала выпирающий живот. Певица предложила отгадать сколько килограммов она набрала.