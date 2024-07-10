Беременная Кети Топурия запечатлелась на последних сроках

Кети Топурия готовится стать мамой в третий раз. Фото: Global Look Press

Солистка «А’Студио» уже этим летом родит третьего ребенка. Кети Топурия готовится к радостному событию.

Кети Топурия уже много лет строит карьеру на сцене. Недавно она также стала продюсером. Солистка «А’Студио» успевает не только выступать, но и заниматься семьей. Она растит дочку Оливию от первого брака, а также сына Адама, которого родила от нынешнего мужа Льва Деньгова. В этом году артистка объявила о новой беременности. Она много путешествовала. А это летом звезда проводит в Москве. Иногда она делится кадрами, на которых демонстрирует изменения в фигуре. 

Недавно Кети предстала в облегающем черном боди и лосинах. Она показала выпирающий живот. Певица предложила отгадать сколько килограммов она набрала. 

Беременная Кети Топурия. Фото: соцсети Кети Топурии

Топурия накануне снова захотела похвастаться летним аутфитом. Она облачилась в темно-серое платье с завышенной талией. Певица рукой обняла свой округлившийся живот. Она надела закругленные очки и взяла объемную сумку. На ее руке блестели браслеты. Артистка выглядела счастливой. Она в ближайшие недели родит еще одного малыша. Пока пол будущего ребенка Кети хранит в тайне. 

Поклонники в очередной раз назвали ее одной из самых стильных персон в стране. Напомним, что певица всегда мечтала о трех детях. 

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Кети Топурия. Фото: соцсети Кети Топурии

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