Айза Анохина сделала признание: «Я и так замужем одновременно сейчас и за Лешей, и за Димой»

Айза Анохина в 2014 году развелась с Алексеем Долматовым, известным как Гуф. Они прожили вместе шесть лет. Теперь телеведущая по-большей части сама растит их сына Сэма. Потом у нее был второй брак с серфером Дмитрием Анохиным, который продержался пять лет. От него она родила сына Элвиса. Но и со спортивным парнем звезда развелась. Она рассказала в интервью, что Гуф больше помогает ей финансовой, но недавно ей пришлось подать в суд, так как алименты рэпер платит по настроению, а значит в любой момент деньги может не прислать.

Сейчас Айза крутит три романа с иностранцами. Она признается, что ее все зовут замуж. Но пока телеведущая не хочет вступать в настолько серьезные отношения. Более того, она сделала признание, что связана со своими бывшими возлюбленными.

«Я и так замужем одновременно сейчас и за Лешей, и за Димой. У нас вообще-то с Лешей венчание было. Мы до сих пор его не разорвали. А с Димой мы женаты по американскому законодательству, то есть по всему миру», — высказалась Анохина в передаче «Есть вопросики».