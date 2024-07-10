Айза рассказала, что состоит в отношениях сразу с тремя иностранцами: «Один Флориан, один Люк и один Томас»

Айза Анохина является известной персоной, так как была в браке с рэпером Гуфом. У них растет сын Сэм. Однако у артиста есть зависимость, от которой он много лет не может избавиться. В 2023 году он развелся с моделью Юлией Королевой, которая родила от него дочку Тину. Причиной снова стали срывы Гуфа. А вот Айза сокрушается, что он редко видится со своим ребенком. Она недавно подала в суд, так как хочет увеличить алименты. Сама телеведущая пока находится в поисках достойного мужчина. Она призналась, что на данный момент общается с тремя иностранцами.

«У меня есть три человека, с которыми я одновременно состою в общительных отношениях. Да! А ты что думала? В моем возрасте уже так по любви не бегут, нет», — сказала Анохина.

Ида Галич, с которой общалась Анохина, уточнила, что эти три мужчины не знаю друг про друга. Она спросила, не боится ли звезда, что теперь они обо всем узнают. Но телеведущая подчеркнула, что они не знают русского языка, поэтому ей нечего боятся.

«Один Флориан, один Люк и один Томас. Вот Томас самый спокойный, он такой стабильный, он бизнесмен. Он литовец! Он даже чуть-чуть говорит на русском, но плохо. Он меня сейчас не поймет», — поделилась Айза.

Еще один ее кавалер оказался англичанином, а третий — немцем, который живет в Австралии. Бывшая жена рэпера призналась, что не знает, чем занимается Люк, но отметила, что он богат.

«Я не знаю, чем он занимается. У него прекрасная вилла на Бали, у него офигенная квартира в Дубае и шикарные апартаменты в Лондоне», — похвасталась звезда на шоу «Есть вопросики». «Все зовут замуж», — подчеркнула она.

Она похвасталась, что ее все зовут замуж. Но пока Анохина не собирается снова играть свадьбу.