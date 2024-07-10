Фирму Михаила Галустяна и Александра Реввы закрыла налоговая

Знаменитые юмористы Михаил Галустян и Александр Ревва столкнулись с проблемами в бизнесе: их фирма «Эйс гейминг» была закрыта налоговой службой. Компания, основанная в 2019 году, занималась торговлей игровыми предметами, такими как скины в игре CS:GO. Однако, несмотря на усилия обоих комиков, бизнес не принес ожидаемых результатов.

Фирма «Эйс гейминг» испытывала финансовые трудности с самого начала своего существования. Счета компании были заблокированы налоговой службой, а информация о доходах отсутствовала с 2021 года. В итоге, налоговая служба приняла решение о закрытии компании.

Интересно, что Галустян покинул компанию еще в 2020 году, но проблемы с налоговой службой настигли его в 2023 году, когда был закрыт его военно-тактический центр «Рекрут».