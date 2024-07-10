Вдова Дмитрия Хворостовского засняла подросших детей певца в Лондоне

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни семь лет назад. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Рядом с ним была жена Флоранс Илли-Хворостовская. Она старалась его во всем поддерживать. Он умер в кругу семьи рядом со своим домом в Лондоне. После этого супруге артиста потребовалось время, чтобы принять случившееся и пережить утрату. Она стала еще больше внимания уделять детям. От Хворостовского у нее есть сын Максим и дочка Нина.

Недавно они с разницей в несколько дней отметили свои дни рождения. Флоранс выложила новые фото наследников. Она запечатлела их с бабушкой в своем доме. Нине уже исполнилось 17 лет. Она красовалась в серых джинсах и желтом лонгсливе. А Максиму стукнул 21 год. Он вырос жгучим брюнетом и носит усики.