Живущий в Испании Меладзе хочет вернуться в Россию

Валерий Меладзе является популярным исполнителем. У него всегда было много поклонниц. Примечательно, что два года назад он уехал. Артист стал часто гастролировать по Европе. В итоге в последнее время он живет в Испании. В Россию певец приезжал, когда зимой у него умер отец. А также весной, когда одна из его дочек Софико родила ребенка. В июне он собирался снова приехать в Москву, чтобы попасть на день рождения Отара Кушанашвили, но журналист попал в больницу, поэтому никакого праздника не было.

А теперь стало известно, что Меладзе хочет вернуться домой. Он устал выступать за границей. Певец рассказал родным, что намерен вернуться в Россию. После того, как он проездом побывал в столице, он успел навестить родных, заняться документами и поесть в грузинском ресторане на Рублевке. Это только сильнее подогрело в нем желание вернуться, пишет Телеграм-канал Mash.

Напомним, что Меладзе вместе с Николаем Басковым, Сосо Павлиашвили и Теоной Контридзе смогли собрать 1,5 млн рублей на лечение Кушанашвили. Певец намерен навестить Отара, когда врачи разрешат это сделать.