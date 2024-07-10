Гоген Солнцев застал жену с любовником и хочет ее лишить родительских прав: «Ваню я ей не оставлю»

Гоген Солнцев в этом году объявил, что у него родился сын Ваня. Артист развеял слухи, что расстался с женой Полиной. Они делились кадрами, на которых нянчили ребенка. Сначала Гоген наслаждался новым этапом жизни, но накануне в его доме разгорелся новый скандал — он застал жену с любовником.

По его словам, они выпивали. При этом ребенку не уделялось внимание. Между Солнцевым и любовником Полины произошла драка.

«Выбил, тварь, мне все зубы за 2 млн. Три заявления накатал, на него — за побои, на полину — за жестокое обращение с сыном и в опеку. Ваню я ей не оставлю, заберу у этой шельмы ребеночка, буду сейчас во все суды в набат бить. С ней сын не останется, я его заберу и не дам ей его погубить. Буду лишать родительских прав. Буду разводиться», — заявил шоумен.

Он выложил фото, показав выбитые зубы. Гоген был раздражен из-за случившегося.