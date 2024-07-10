Блогер Антон Суворкин заявил, что певица Анастасия Макеева выгнала своего пасынка из дома

Анастасия Макеева три года назад сыграла свадьбу с Романом Мальковым. Тогда у него уже были дети от прошлых отношений. После того, как несколько месяцев длились скандалы с матерью четверых детей, Роман предложил старшему сыну Андрею переехать из Словении в Москву. Парень решил попробовать жить в России.

А недавно Макеева объявила радостную новость о том, что пасынок, которому скоро исполнится 19 лет, теперь живет самостоятельно. Актриса отмечала, что у нее есть тоска, так как она успела привязаться к Андрею. Но ее радовала свобода, так как теперь она может ходить по дому в любом виде.

Но 9 июля появилась информация, что парня заставили съехать. Об этом рассказал блогер Антон Суворкин. Он уверен, что парня забрали у мамы, чтобы не платить алименты. В этом Антон убедился, так как пасынка Макеева якобы попросила съехать, когда ему исполнилось 18 лет.

Андрей вынужден сам оплачивать свое образование. Суворкин даже опубликовал аудиосообщение, где женщина с голосом, похожим на голос артистки, кого-то отчитывает, применяя нецензурную лексику.

Пока сама Макеева никак не отреагировала на такое заявление.