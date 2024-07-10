Певец Андрей Губин вернется на сцену впервые за 19 лет на фестивале «Новая волна» в Сочи

Не так давно Андрей Губин отметил 50-летие. Так как здоровье у певца несколько лет назад пошатнулось, он не дает концертов. Однако иногда артиста можно увидеть на публике. Так, он посетил концерт Клавы Коки. А весной он сам рассказал, что отправится на фестиваль «Новая волна», куда его пригласил Игорь Крутой.

Он отметил, что композитор предложил устроить творческий вечер в его честь. Губин дал свое согласие. Но тогда он признался, что сам петь не хочет, а лишь намерен наблюдать за всем происходящим из зала.

При этом ходят слухи, что Андрей все же впервые за 19 лет вернется на сцену. 23 августа в Сочи в рамках «Новой волны» пройдет его творческий вечер. По данным Телеграм-канала Mash, он ранее отказывался от выступлений, так как стеснялся внешнего вида. Уже 15 лет он живет с неврологическим заболеванием, из-за которого испытывает проблемы с дикцией и мимикой.

Но организаторы концерта подтвердили, что на этот раз он приедет. Также предварительно отмечается, что Губин споет одну песню. Другие его хиты публика услышит из уст Филиппа Киркорова, Люси Чеботиной, Сергея Лазарева и других селебрити. А ведущими станут Александр Ревва и Александра Ребенок.