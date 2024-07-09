Айза Анохина призналась, что судится с Гуфом из-за алиментов на сына: «Хотела отобрать у него все»

Айза Анохина была в браке с Алексеем Долматовым, который выступает под псевдонимом Гуф. У них есть сын Сэм, которому скоро будет 14 лет. Блогерша переехала с ним на Бали. У нее растет еще один сын Элвис от второго мужа Дмитрия Анохина, с которым она тоже развелась. В передаче «Есть вопросики» звезда рассказала, что Гуф редко видится с наследником. По ее словам, когда он был в отношениях с девушкой Юлей, то даже не звонил сыну. А недавно, когда у артиста был срыв, он отказался ей переводить деньги на оплату школы. Теперь Айза с ним судится из-за алиментов.

При этом она призналась, что Леша ей больше помогает финансово, чем Дима.

«Если он обидится, то не будет давать. Вчера я у него выпрашивала. Сейчас у нас суд идет. Я вообще хотела отобрать у него все, но он просит этого не делать. Он плачивает половину школы Сэма. Она очень дорогая. Это 11 тысяч долларов в год. За двоих я плачу 22 тысячи долларов в год. Плюс дополнительные занятия, тренировки и все остальное! Это очень дорого. Я дружу с директором. Она мне позволяет единственной делить сумму, а не выкладывать сразу 22 тысячи долларов. Она мне позволяет частями оплачивать», — пояснила Айза.

Она призналась, что Гуф сначала согласился оплатить школу, но в последний момент отказался это делать. Анохина заявила, что это ее разозлило.

«Я наняла лучшую команду адвокатов и сказала, что хочу 25% от всего его дохода. Я не понимаю как мать, как можно не хотеть тратить деньги на своих детей», — высказалась звезда.