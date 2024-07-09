Анита Цой заявила, что на ее огород напали испанские слизни: «Такого нашествия еще не видела»

Анита Цой является не только известной певицей, некоторое время назад она стала развивать свой бизнес. Артистка стала выпускать закрутки «Цойкины рецепты». У нее есть дача, где каждый год звезда высаживает огорд. Там у нее есть пекинская капуста, из которой она готовит кимчи. Также певица выращивает еще 26 видов овощей, ягод и фруктов. Но недавно Анита столкнулась с бедой. К ней пришли полчища испанских слизней, которые стали уничтожать пекинскую капусту.

«Такого нашествия еще не видела. Они съедают листья до самого основания», — заявила Цой.

Но она уже придумала, как их победить. По словам артистки, она рассыпает золу, укладывает на дорожки листья помидоров, острого перца и чеснока. Анита отметила, что слизни боятся их. При этом слизней она сжигает на костре. Певица призналась, что в мае ее урожай уже пострадал от заморозков, а потом от летнего зноя. Она боится, что это скажется на ценах осенью.

«Масштаб проблемы катастрофический! Из-за погодных условий у многих урожай либо почти потерян, либо собран до привычного срока. А какие цены будут осенью в магазинах в связи со всем этим, даже страшно представить!» — высказалась звезда, пишет « МК ».