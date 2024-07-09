Бывший возлюбленный Бони Смерфит отдыхает на Ибице с моделью Амбросио

Виктория Боня не скрывает, что поддерживает общение с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом. У них растет дочка Анджелина. Примечательно, что телеведущая крайне редко делится кадрами с экс-бойфрендом. Но она рассказывает, что он настаивает, чтобы наследница училась в престижной французской школе. Некоторое время назад Боня призналась, что Смерфит лечится от болезни Лайма после укуса клеща, а также у него диагностировали цирроз печени.

А 9 июля стало известно, что бывший избранник Бони отдыхает на Ибице. Его заметили во время купания в море с топ-моделью Алессандрой Амбросио. Длинноногой брюнетке из Бразилии 43 года. У нее есть двое детей, но бывший «ангел» Victoria’s Secret свободна.

Примечательно, что Смерфит болтал со своей спутницей, а также бережно относился к ней и во всем ей помогал. Бизнесмен продемонстрировал спортивное тело. Он успел восстановиться после борьбы с болезнью. Боня заверяла, что он «был высохшим, просто живой мертвец».