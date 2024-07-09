Виктория Исакова показала, как выглядит восьмилетняя дочка от режиссера Юрия Мороза

47-летняя Виктория Исакова больше 20 лет состоит в браке с режиссером Юрием Морозовым. Он работал над такими картинами, как «Угрюм-река», «Содержанки» третий сезон. У пары в 2003 году родилась дочка, но в три месяца она умерла. Они снова стали родителями только в 2015 году. У них растет дочка Варвара. Супруги редко показывают малышку.
Но 9 июля Исакова выложила редкие фото с наследницей, которой уже восемь лет. На кадрах Варвара сидит в платье на диване и листает глянцевый журнал. Она с серьезным лицом разглядывала картинки.
«Любовь», — написала актриса.
Дочка Виктории Исаковой. Фото: соцсети Виктории Исаковой
Поклонники поразились тому, как выросла дочка пары. Многие отметили, что она унаследовала красоту мамы и обаяние своего папы. Примечательно, что девочка уже учится в школе. Она стала отрадой для родителей.
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