Виктория Исакова показала, как выглядит восьмилетняя дочка от режиссера Юрия Мороза

47-летняя Виктория Исакова больше 20 лет состоит в браке с режиссером Юрием Морозовым. Он работал над такими картинами, как «Угрюм-река», «Содержанки» третий сезон. У пары в 2003 году родилась дочка, но в три месяца она умерла. Они снова стали родителями только в 2015 году. У них растет дочка Варвара. Супруги редко показывают малышку.

Но 9 июля Исакова выложила редкие фото с наследницей, которой уже восемь лет. На кадрах Варвара сидит в платье на диване и листает глянцевый журнал. Она с серьезным лицом разглядывала картинки.