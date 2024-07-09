Никита Кологривый опроверг свои слова о романе с Агатой Муцениеце: «Это была киношная история»

Никита Кологривый после интервью Эльдару Джарахову прославился, как скандальная личность. Звезда сериала «Слово пацана» заявлял, что у него был роман с Агатой Муцениеце. Они вместе снимались в комедии «Я — медведь», где играли пару. Тогда она уже была в разводе с Павлом Прилучным. Теперь артист стал гостем в шоу «Вопрос ребром». Его спросили, насколько это корректно публично говорить о романе с кем-то, напомнив про историю с Агатой. Он признался, что соврал.

«Во-первых, это был наводящий вопрос очень грамотный в интервью. И я протроллил просто, я так считаю. Мне говорят: «Это был роман?» Я говорю, если вы хотите считать, что это был роман, то пожалуйста считайте, если вам хочется раздувать. Я считаю, что ничего такого я не сказал в этом интервью, не подтвердил никакого романа. Не было, конечно. Вы как считает, вы играете в фильме про любовь, вы играете эти сцены. Вы хотите это назвать романом? Называйте это романом. Это была киношная история, обычное дело. Я просто потроллил немного. Я считаю, что меня сейчас грех не пообсуждать и что-нибудь не напридумывать, поэтому иногда я говорю назло», — высказался Никита в шоу.

Напомним, что у Никиты за плечами брак с коллегой Александриной Питиримовой. У их растет дочка Есения, которой три года. Актер старается участвовать в жизни наследницы.

Муцениеце уже четыре года свободна. Она растит двоих детей от Павла Прилучного. После предыдущего заявления Кологривого ходил слухи, что она виновна в том, что Александрина развелась с Никитой.