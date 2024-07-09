Оксана Самойлова заявила, что старшая дочка Джигана больше не появится в блогах родителей

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают четверых детей. Фото:  Global Look Press

Жена Джигана рассказала, что их дочка приняла взрослое решение.

Оксана Самойлова не скрывает, что возможно в будущем снова станет мамой. Она уже подарила Джигану четверых детей. У них растут: 12-летняя Ариела, девятилетняя Лея, семилетняя Майя и четырехлетний Давид. Недавно бизнесвумен стала жаловаться, что ей сложно справляться со старшей наследницей, у которой начался подростковый возраст. Она сначала хотела стать певицей и даже выпустила трек, но после хейта девушка отказалась от карьеры артистки. Теперь она сделала новое заявление. 

Уже скоро Ариела отметит свое 13-летие. По всей видимости, увидеть ее на празднике нельзя будет, так как она приняла важное решение. Самойлова рассказала, что дочка больше не будет появляться в блогах родителей. 

«Ари вы больше не увидите ни в сторис, ни в ютюбчике. Не знаю, сколько это может длиться, но предполагаю, годами», — высказалась она в соцсети. 

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