Оксана Самойлова заявила, что старшая дочка Джигана больше не появится в блогах родителей

Оксана Самойлова не скрывает, что возможно в будущем снова станет мамой. Она уже подарила Джигану четверых детей. У них растут: 12-летняя Ариела, девятилетняя Лея, семилетняя Майя и четырехлетний Давид. Недавно бизнесвумен стала жаловаться, что ей сложно справляться со старшей наследницей, у которой начался подростковый возраст. Она сначала хотела стать певицей и даже выпустила трек, но после хейта девушка отказалась от карьеры артистки. Теперь она сделала новое заявление.

Уже скоро Ариела отметит свое 13-летие. По всей видимости, увидеть ее на празднике нельзя будет, так как она приняла важное решение. Самойлова рассказала, что дочка больше не будет появляться в блогах родителей.

«Ари вы больше не увидите ни в сторис, ни в ютюбчике. Не знаю, сколько это может длиться, но предполагаю, годами», — высказалась она в соцсети.