Мама Тимати намекнула, что поведение Решетовой не отразится на ее внуке: «Так можно переживать за полстраны»

Анастасия Решетова с сыном. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

Симона Юнусова прокомментировала поведение Анастасии Решетовой, которую подозревают в романе с мужем Алсу.

Анастасия Решетова недавно снова оказалась в центре внимания. Она была замечена с Яном Абрамовым. Вскоре Алсу подтвердила слухи, что он ей изменял. Певица подала на развод и скоро будет делить имущество. 

Многие стали осуждать модель и припомнили, что ранее она увела Тимати у Алены Шишковой. Мама рэпера Симона Юнусова не раз давала понять, что недолюбливает ее. В отличие от Алены, с которой до сих пор видится и общается. 

В соцсетях родительницу Тимати спросили, как она относится к поведению Решетовой. 

«Мне хватает своих проблем, зачем обсуждать чужие?» — заявила Симона.

Также у нее спросили о внуке Ратмире. Поклонники переживают, что его начнут дразнить из-за поступка мамы. Однако Симона заверила, что тут не стоит переживать за ребенка. 

«Так можно переживать за полстраны», — с иронией отметила она. 

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