Собчак показала, как ее лицо выглядит по утрам без макияжа

Ксения Собчак в свои 42 года пытается следить за внешностью. Она не скрывает, что худеть с возрастом ей стало сложно. Телеведущая не скрывает, что ходит к косметологу. Она никогда не считала себя красавицей. Блондинка привыкла к тому, что ее сравнивают с лошадью. Она прнизавалась, что ей приходилось покорять мужчин умом.
Накануне Ксения поделилась новым видео. Она запечатлела себя утром в постели. Звезда показала лицо без макияжа.
Примечательно, что Ксения не скрыла припухлость. При этом она пожаловалась, что ей сложно просыпаться. Телеведущая обычно ночью чувствует прилив сил и не может уснуть.
«Кто-то мне может объяснить, почему ночью, в час или два ночи, я чувствую невероятную бодрость и сна ни в одном глазу. А утром прям самое тяжелое время всегда. Проснуться, теплой водички выпить. Тяжело так почему?» — заявила она.
Поклонники признались, что с трудом ее узнали. Многие отметили, что у Собчак стали большими скулы. Другие заметили асимметрию глаз. Пользователи Сети заподозрили, что она использовала филлеры. Сама телеведущая не стала реагировать на такие подозрения.
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Ксения Собчак без макияжа. Фото: соцсети Ксении Собчак
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