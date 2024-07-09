Собчак показала, как ее лицо выглядит по утрам без макияжа

Ксения Собчак в свои 42 года пытается следить за внешностью. Она не скрывает, что худеть с возрастом ей стало сложно. Телеведущая не скрывает, что ходит к косметологу. Она никогда не считала себя красавицей. Блондинка привыкла к тому, что ее сравнивают с лошадью. Она прнизавалась, что ей приходилось покорять мужчин умом.

Накануне Ксения поделилась новым видео. Она запечатлела себя утром в постели. Звезда показала лицо без макияжа.

Примечательно, что Ксения не скрыла припухлость. При этом она пожаловалась, что ей сложно просыпаться. Телеведущая обычно ночью чувствует прилив сил и не может уснуть.