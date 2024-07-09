Мама Тимати впервые заявила, что рэпер не был женат на Решетовой: «У меня не было невесток»

Анастасия Решетова. Фото: соцсети Анастасии Решетовой

Симона Юнусова не считает Анастасию Решетову своей бывшей невесткой и не хочет обсуждать ее проблемы.

Тимати целых пять лет был в отношениях с Анастасией Решетовой. Примечательно, что она даже родила ему сына Ратмира. Но в итоге они расстались. Ходили слухи, что пара успела тайно пожениться. Порой они уезжали за границу, от куда делились красочными фото. Недавно Алсу заговорила о том, что Решетова девушка с низкой социальной ответственностью. Она косвенно подтвердила, что ее муж Ян Абрамов закрутил интрижку с моделью, что стало поводом для развода. 

Теперь многие пользователи Сети критикуют поступок Решетовой. Примечательно, что в свое время она отбила Тимати у Алены Шишковой. Некоторые подписчики стали спрашивать маму Тимати Симону Юнусову о том, как она относится к поведению Анастасии. Она предпочла ответить уклончиво. При этом родительница рэпера впервые заявила, что в браке он никогда не был. 

«Как вам поступок бывшей невестки?» — спросили ее в Сети.

«У меня еще не было невесток», — ответила Симона. 

Он также заявила, что не намерена обсуждать чужие проблемы. 

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