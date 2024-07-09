Веселов заявил, что Пугачева позвала его в «Фабрику звезд»: «Я блатной, но на кастинг надо было прийти»

Михаил Веселов сейчас выступает с группой «Новые самоцветы». Многие его знают по пятой «Фабрике звезд». Он несколько раз пытался прорваться в шоу-бизнес. Артист успел поработать с Игорем Крутым. По его словам, еще папа познакомил его с Аллой Пугачевой. Но он воспользовался помощью звезды только спустя много лет.

«Мы встретились, она меня увидела. Но в итоге я не попал к ней. Проходит 100 лет, «Фабрика», карточка до сих пор у меня хранится, но я думаю, что Алла Борисовна за это время меня забыла. Со мной у нее никаких контактов не было», — пояснил Михаил.

На тот момент Крутой пытался с ним работать, сделать из него эстрадного артиста. И в какой-то момент к нему пришел успех, но он был недолгим. Судьба снова его сводила с Примадонной.

«Так получилось, что когда у меня вышел клип на песню «Не забывай». Я думаю она меня не узнала. Она меня Максом называла», — отметил Веселов.

По его словам, потом также артистка позвала его на свои «Рождественские встречи» через Филиппа Киркорова. Но в какой-то момент он ушел со сцены и стал работать в магазине. Тогда Пугачева о нем вспомнила и снова нашла через Киркорова. Так он попал в «Фабрику звезд». Но перед этим Веселов созванивался с Алла Борисовной, которая пообещала, что поможет ему.

«Я тоже в свое время уборщицей работала. Поработай, а когда будет шанс я о тебе вспомню», — озвучил он слова, которые услышал от Алла Борисовны.

Когда у Михаила уже складывалась карьера продавца, ему поступило предложение поехать сниматься на шоу.

«У Аллы Борисовны моего телефона не было. Началась «Фабрика звезд» и она меня вспомнила. Я блатной, но на кастинг надо было прийти. И она вспомнила обо мне! Представляешь, какой человек! Она могла бы забыть. Вспоминает обо мне. Говорит Филиппу: «Можешь Мишу найти, он работает в Брионе». А я рубашки чищу клейкой штукой, думаю буду менеджером», — поделился Веселов. «Алла Борисовна не продюсер проекта. Она была как художественный руководитель. Она не обязана была заниматься мной, как продюсерским проектом. Она дала мне возможность попасть туда. Она меня взяла на кастинге. Она меня определила к Максу Фадееву. А уже то, что не получилось какого-то проекта с Максом — наверное он не захотел. Хотя у нас были разговоры, что о хотел сделать со мной проект на английском языке. У него были планы. На тот момент это было модно. Говорит: «Ты знаешь, у тебя классно получается, более убедительно, чем на русском языке». Так руки и не дошли», — отметил певец в передаче «Архив» Данила Доэрти.