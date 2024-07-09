Татьяна Навка поделилась редкими фото с Дмитрием Песковым и детьми: «Прощайте, умейте слышать»

Татьяна Навка давно стала известной персоной. Она получила множество наград и стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Спортсменка состоит в браке с Дмитрием Песковым. У пары растет дочка Надежда, которая пошла по стопам мамы и уже давно выступает на льду. Также от прошлых отношений у Навки есть дочка Саша Жулина, которая в этом году окончила МГИМО.

Накануне в России отметили День семьи, любви и верности. В соцсети фигуристка выложила личные кадры. На одном из фото она позировала в белом платье с мужем. На руках Татьяна держала еще маленькую Надю.