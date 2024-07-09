Татьяна Навка поделилась редкими фото с Дмитрием Песковым и детьми: «Прощайте, умейте слышать»

Татьяна Навка давно стала известной персоной. Она получила множество наград и стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Спортсменка состоит в браке с Дмитрием Песковым. У пары растет дочка Надежда, которая пошла по стопам мамы и уже давно выступает на льду. Также от прошлых отношений у Навки есть дочка Саша Жулина, которая в этом году окончила МГИМО.
Накануне в России отметили День семьи, любви и верности. В соцсети фигуристка выложила личные кадры. На одном из фото она позировала в белом платье с мужем. На руках Татьяна держала еще маленькую Надю.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой. Фото: соцсети Татьяны Навки
На еще одном снимке пара позировала на побережье море. Там Навка обнимала своих дочерей. Рядом с Песковым была его дочка Лиза, а также красовались сыновья от прошлых отношений: Николай, Мик и Дени.
«С днем семьи, любви и верности! Любите, цените, прощайте, умейте слышать и берегите всю свою семью от мала до велика!» — написала фигуристка.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с детьми. Фото: соцсети Татьяны Навки
Поклонники отметили, что у пары красивые дети. Многие поразились тому, как Надежда похожа на своего папу.
Навка ранее рассказывала, что дома любит готовить. У нее есть помощница по кухне. Также она зачастую учит готовить свою младшую наследницу.
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