Михаил Веселов рассказал, как познакомился с Аллой Пугачевой благодаря отцу: «Я ей так и не позвонил. Растерялся»

Михаил Веселов был участником «Фабрики звезд». Ему довелось петь на одной сцене с Ларисой Долиной. А будучи ребенком он познакомился с Филиппом Киркоровым. Теперь артист — солист «Новых самоцветов». В интервью Данилу Доэрти он рассказал, что еще до шоу у него случилось знакомство с Аллой Пугачевой. Тогда артистка пообещала, что вспомнит о нем и поможет, когда будет подходящий проект. Так и случилось.

До этого Веселов успел побывать у разных продюсеров: Игоря Крутого, Иосифа Пригожина, Юрия Айзеншписа.

«После того, как папа у меня успел поработать в различных коллективах, успел поработать в ресторане, что ему приносило гораздо больше заработка чем работа в обычных коллективах. Потом он устроился в группу «Экспресс» под руководством Александра Пульвера. Как раз эта группа, где он аккомпанировал различным артистам из Чехословакии, Венгрии, которые сюда приезжали. Вот он ездит с этой группой и повстречался со своим давним другом композитором Игорем Чернавским, который написал «Зурбаган» Володе Преснякову, «Отражение в воде» Алле Пугачевой, «Белую дверь». О вместе тусовались, дружили. Так вышло, что отец остается без работы. Чернавский предложил ему пойти руководителем в «Ласковый май». Он занимался выпуском песен этой группы. У Юрия Чернавского была компания «Рекорд», где происходили записи и тиражирование кассет. Мой папа устроился работать к Андрею Разину в «Ласковый май» руководителем», — вспомнил Михаил.

По его словам, он ездил с группой, так как был стажером. Ему довелось выходить на сцену с Юрием Шатуновым. И во время очередного концерта в Санкт-Петербурге Веселов решил задержаться в городе. Его отец был знаком с Аллой Пугачевой, так как учился в цирковом училище, где Примадонна была концертмейстером.

«Алла Борисовна относится к тем людям, которые очень ценят времена, когда она была просто артисткой, не настолько звездой, как сейчас. Моего отца на всегда идентифицировала. И вот мы приехали. Я не помню этот разговор. Он меня с ней познакомил, показал ей какие-то мои записи. Миша просто свой шанс там упустил. Алла Борисовна дает карточку мне и папе, где пишет телефон своего продюсерского центра. Папа мне говорит: «Ты должен сам Алле Борисовне позвонить через какое-то время и взять жизнь в свои руки». Но я ей так и не позвонил. Растерялся», — поделился Васелов в передаче «Архив» на YouTube-канале Данила Доэрти.