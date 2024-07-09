У 85-летнего телеведущего Леонида Каневского нашли раковую опухоль

Леонид Каневский лишь недавно отпраздновал свое 85-летие. У него появились проблемы со здоровьем. Как оказалось, недавно он обратился к врачам, так как уже несколько лет у телеведущего не проходят боли в области малого таза. Обследование показало, что у него есть опухоль. А после всех необходимых анализов было установлено, что это рак.

Врачи отказываются проводить операцию, так как считают, что она может навредить здоровью Каневского, который находится уже в преклонном возрасте. Более того, есть еще другие проблемы, которые все осложняют. Это касается ног телеведущего. У них сниженная чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов, пишет Телеграм-канал Mash.

Леонида Семеновича направили к онкологу. Его поставят на учет. Звезде придется проверяться каждые два месяца.

Напомним, что у телеведущего есть семья. У него выросла дочка Наталья, которая стала художником по костюмам. Она подарила ему внучку Амалию в 2012 году.

Недавно рак нашли у другого телеведущего — Отара Кушанашвили.