Мэрил Стрип может сняться в сиквеле фильма «Дьявол носит Prada»

В свое время фильм «Дьявол носит Prada» стал культовым. Это история о девушке, которая попадает в мир моды, меняет свой стиль и понимает, чего стоит быть на вершине, наблюдая за своей начальницей Мирандой Пристли, которую сыграла Мерил Стрип. Теперь спустя много лет началась работа над продолжением фильма.

На днях стало известно, что сценарист первого фильма Элин Брош Маккенна уже начала работу над сценарием к потенциальному продолжению, а его продюсированием снова займется Венди Файнерман. Но пока еще не была заключена сделка. Слухи о том, что могут снять продолжение картины ходят уже больше 10 лет.

Примечательно, что актрисы из фильма Мэрил Стрип, Эмили Блант и Энн Хэтэуэй недавно воссоединились. Они все вместе появились на сцене премии Гильдии киноактеров США в этом году. Поклонники с нетерпением ждут, когда появятся подробности новых съемок.

Но стоит добавить, что пока компания Disney, которая будет заниматься проектом, не комментирует появившиеся слухи, пишет The Hollywood reporter.