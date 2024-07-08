Бородина засняла в Турции подросшую дочку от первого мужа Будагова

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится быть мамой. Она не раз намекала, что готова родить еще одного ребенка. У нее растут дочки: Маруся от первого брака с Юрием Будаговым, а также Теона от второго мужа Курбана Омарова. Она не запрещает наследницам общаться с отцами. С первым супругом у телеведущей неплохие отношения, а вот со вторым она не общается совсем. Недавно звезда уехала на месяц в Турцию вместе с детьми. Она показывает восьмилетнюю дочку, а вот старшая дочка в кадре оказывается редко.

Но накануне Бородина засняла Марусю. Она красовалась на улице в черном коротком платье и мюлях на каблуке. Девочка занимается гимнастикой. Она также хорошо учится.