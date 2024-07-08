Отец Жанны Фриске заявил, что она не делала ЭКО: «Я не знаю, кто пустил эту утку»

8 июля Жанне Фриске могло бы исполнится 50 лет. Всколе после рождения сына Платона у Жанны Фриске диагностировали онкологическое заболевание. Многие судачили, что беременность, наступившая в результате ЭКО, якобы, могла спровоцировать рак.

Но отец Жанны Фриске раз и навсегда поставил точку в этом вопросе. Он заверил, что певица забеременела сама и никакого ЭКО не делала.

«В клинике, где она наблюдалась, есть все записи. Они могут подтвердить, что ЭКО не было. Я не знаю, кто пустил эту утку. Если бы было ЭКО, то не было бы никаких разговоров о том, от чего она заболела. А так мы до сих пор все ломаем голову, почему так получилось», — сказал Владимир Борисович, пишет « МК ».

При этом он уточнил, что его другая дочка, Наталья, сделала ЭКО. Именно благодаря этому у них есть теперь внучка Луна. Отец артистки до сих пор злится на Дмитрия Шепелева. Он считает, что если бы сам занимался лечением дочери Жанны, то она прожила бы дольше. По его словам, скандалы и новости из желтой прессы причиняли боль артистке.