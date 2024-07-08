Дочери Стриженовой и Навки получили дипломы магистратуры МГИМО

Екатерина Стриженова не так давно снова стала бабушкой. Она восхитилась старшей дочкой Анастасией, которая родила двойняшек Александра и Георгия. А также у Анастасии растет сын Петя. Телеведущая Екатерина Стриженова ездит в США, чтобы понянчить малышей. Также у нее есть дочка Александра, которая недавно отметила первую годовщину свадьбы с возлюбленным. А на днях она окончила МГИМО. Родители пришли на вручение диплома, чтобы поздравить наследницу.

«Александра, гордимся тобой! Все экзамены на отлично и в итоге Красный диплом магистратуры МГИМО! Это вторая вершина после Красного Диплома балакавриата МГУ! Это требует много сил и времени. Ты нас всех перегнала! Поражаюсь твоему упорству, восхищаюсь твоей цельностью, аплодирую твоим знаниям — не останавливайся!» — написала Стриженова.