Дочери Стриженовой и Навки получили дипломы магистратуры МГИМО

Екатерина Стриженова не так давно снова стала бабушкой. Она восхитилась старшей дочкой Анастасией, которая родила двойняшек Александра и Георгия. А также у Анастасии растет сын Петя. Телеведущая Екатерина Стриженова ездит в США, чтобы понянчить малышей. Также у нее есть дочка Александра, которая недавно отметила первую годовщину свадьбы с возлюбленным. А на днях она окончила МГИМО. Родители пришли на вручение диплома, чтобы поздравить наследницу.
«Александра, гордимся тобой! Все экзамены на отлично и в итоге Красный диплом магистратуры МГИМО! Это вторая вершина после Красного Диплома балакавриата МГУ! Это требует много сил и времени. Ты нас всех перегнала! Поражаюсь твоему упорству, восхищаюсь твоей цельностью, аплодирую твоим знаниям — не останавливайся!» — написала Стриженова.
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Татьяна Навка тоже может порадоваться за старшую дочку Александру, которую родила от тренера Александра Жулина. Ранее она занималась большим теннисом, а после травмы завершила спортивную карьеру. Александра Жулина поступила в МГИМО с высокими баллами по ЕГЭ. И этим летом наследница фигуристки окончила магистратуру. В соцсети она выложила фото с дипломом. К слову, Александра уже сама зарабатывает. У нее есть свой бизнес. Она открыла точки, где продает напиток бабл-ти.
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