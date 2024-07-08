Наталья Бардо с мужем Марюсом Вайсбергом перевернулись на машине

Зрители знают Наталью Бардо по ролям в картинах: «Улетный экипаж», «Девушки с Макаровым», «Бабушка легкого поведения». Она уже восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом. У пары растет сын Эрик.
Они очень много путешествуют. 8 июля Бардо и Вайсберг попали в страшную аварию. Они ехали по извилистой дороге. В какой-то момент у машины лопнуло колесо, автомобиль занесло, и он улетел в кювет. Иномарка перевернулась, но ее пассажиры чудом остались живы.
В соцсети Наталья Бардо показала окровавленную руку. А Марюс получил травму головы.
«Мы спокойно ехали в машине. Счастливые! Дорога была очень извилистая, просто каждые 10–20 метров — резкие повороты. И в какой-то момент на одном из поворотов тупо вне видимости заканчивается асфальт и ступенька перехода приличная… Машину начинает заносить и… нести в кювет. Потом уже выяснилось, что лопнуло колесо из-за резкого перехода с асфальта на гравий при повороте», — поделилась актриса.
Наталья Бардо с мужем Марюсом Вайсбергом попали в аварию. Фото: соцсети Натали Бардо
Друзья и коллеги попросили пару, чтобы они берегли себя. А вот некоторые пользователи Сети удивились, что после такой аварии на Наталье и ее возлюбленном только небольшие царапины. Другие заметили, что на актрисе белоснежная куртка, хотя она должна была ползти по земле, когда выбиралась из перевернутого автомобиля. Также в Сети считают, что снимать подобные кадры не стоит.
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