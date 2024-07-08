Наталья Бардо с мужем Марюсом Вайсбергом перевернулись на машине

Зрители знают Наталью Бардо по ролям в картинах: «Улетный экипаж», «Девушки с Макаровым», «Бабушка легкого поведения». Она уже восемь лет состоит в отношениях с кинорежиссером Марюсом Вайсбергом. У пары растет сын Эрик.

Они очень много путешествуют. 8 июля Бардо и Вайсберг попали в страшную аварию. Они ехали по извилистой дороге. В какой-то момент у машины лопнуло колесо, автомобиль занесло, и он улетел в кювет. Иномарка перевернулась, но ее пассажиры чудом остались живы.

В соцсети Наталья Бардо показала окровавленную руку. А Марюс получил травму головы.